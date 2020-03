Airbus reprend partiellement l'activité dans ses usines en France et en Espagne

FRANCE / ITALIE. Après une fermeture de quatre jours pour adapter son outil de production à la pandémie du Coronavirus, Airbus rouvre, partiellement, lundi 23 et mardi 24 mars 2020, ses usines françaises et espagnoles.L'avionneur a voulu prendre le temps de "mettre en place des conditions de santé et de sécurité strictes en terme d'hygiène, de nettoyage et d'auto-éloignement, tout en améliorant l'efficacité des opérations dans les nouvelles conditions de travail". La CFE-CGC parle d'un "retour à l'activité très partiel, sous forme de test pour certaines activités ciblées comme essentielles ou pour répondre à la demande de livraisons de certains clients".Airbus souligne, dans un communiqué paru le 22 mars 2020, avoir "effectué, avec le soutien de ses partenaires sociaux, d'importants travaux visant à garantir la santé et la sécurité de ses employés (...) Seuls seront rouverts les postes de travail s'ils sont en totale conformité avec les nouvelles mesures de santé et de sécurité en matière d'hygiène, de nettoyage et d'auto-distanciation, tout en améliorant l'efficacité des opérations dans de nouvelles conditions de travail"."La santé et la sécurité des employés sont la priorité absolue d’Airbus. Les postes de travail de nos sites français et espagnols ne rouvriront que s’ils sont conformes aux exigences. Je tiens à saluer l’engagement de nos employés qui assurent la continuité de nos activités en étroite coopération avec nos partenaires sociaux et autres parties prenantes. Dans le même temps, nous mettons tout en oeuvre pour soutenir les personnes qui sont en première ligne afin de lutter contre le COVID-19 et de limiter sa propagation", déclare Guillaume Faury, Président exécutif (CEO) d’Airbus.Le groupe applique des mesures similaires dans tous tous les autres sites du groupe dans le monde, sans interruption totale des activités. "Pour toutes les autres activités hors production, Airbus continue dans la mesure du possible à soutenir mondialement le travail à distance. Il sera demandé à certains employés de revenir à leur poste de travail afin d’assurer la continuité des opérations après la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures. En février, la chaîne d’assemblage final de Tianjin (Chine) a repris ses activités après une fermeture provisoire liée à l’épidémie de coronavirus. Elle est désormais parfaitement opérationnelle", précise le communiqué.En France, Airbus (70 mrds€ de chiffre d'affaires et 135 000 salariés) emploie environ 48 000 salariés (dont 28 000 en Occitanie) et 12 700 en Espagne sur les sites de Getafe (région de Madrid), Illescas (Tolède), Puerto Real (Cadix), Albacete et San Pablo et Tablada (Séville).