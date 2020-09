Airbus promet le premier vol commercial d'un avion propulsé à l'hydrogène en 2035

FRANCE. Airbus a révélé, lundi 21 septembre 2020, sa stratégie pour développer un avion commercial propulsé à l'hydrogène en 2035. Ses équipes travaillent sur trois concepts : un avion de 200 places de configuration classique avec un rayon d'action de 3 500 kilomètres (le Turbofan), un avion à hélice de 100 passagers pour des trajets plus courts (Turboprop) et une aile volante plus futuriste proposant 200 places (Blended-Wing Body - BWB). Ces trois pistes du nouveau programme ZERO (pour zéro émission) "préfigurent ce à quoi pourrait ressembler le premier Airbus zéro émission", commente Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, dans un entretien au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France. "Il nous faudra encore cinq ans pour mettre en compétition plusieurs technologies, les maturer et choisir la meilleure pour l'avion. Il nous faudra ensuite deux ans pour trouver les fournisseurs, les sites industriels etc... Donc, la mise en programme est prévue aux environs de 2028", précise-t-il.



Si le premier prototype sera présenté à la fin des années 2020, il faudra attendre 2035 pour voir le premier vol commercial décoller.



Le groupe a déjà recours à la propulsion à hydrogène pour ses satellite et la fusée Ariane. "Développer un avion décarboné ne nécessite pas de rupture technologique majeure", souligne donc Guillaume Faury.