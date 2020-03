Airbus ferme tous ses sites français et espagnols

FRANCE / ESPAGNE. Airbus annonce, mardi 17 mars 2020 par un communiqué, "suspendre, temporairement, les activités de production et d'assemblage sur ses sites espagnols et français pour les quatre prochains jours".



Airbus précise que cet arrêt se justifie par un besoin de "mettre en place des conditions de santé et de sécurité strictes en terme d'hygiène, de nettoyage et d'auto-éloignement, tout en améliorant l'efficacité des opérations dans les nouvelles conditions de travail".



Cette suspension d'activité est prévue jusqu'au lundi 23 mars 2020, alors que les livraisons des avions neufs se poursuivent normalement.



En France, Airbus emploie environ 48 000 salariés (dont 28 000 en Occitanie) et 12 700 en Espagne sur les sites de Getafe (région de Madrid), Illescas (Tolède), Puerto Real (Cadix), Albacete et San Pablo et Tablada (Séville).