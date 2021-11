Airbus Helicopters réalise le premier vol 100% bio-carburant au monde d'un hélicoptère

FRANCE. Le ciel de Marignane, près de Marseille, a été le théâtre, mardi 9 novembre 2021, d'une première mondiale avec le vol d'un Airbus H225 doté d'un moteur Safran Makila 2 uniquement alimenté par du carburant d'aviation durable (CAD ou SAF pour sustainable aviation fuel en anglais).



Un partenariat entre trois entreprises françaises (Airbus Helicopters, Safran Helicopters Engines et TotalEnergies) a permis cet exploit historique réalisé par l'appareil de la famille des Super Puma durant une dizaine de minutes.



Le CAD utilisé était composé à 100% d'huiles de cuisson usagées recyclées par TotalEnergies. Ce carburant offre une réduction nette de 90% du CO2 par rapport à un carburateur ravitaillé par du kérosène. Il avait été précédemment testé sur un banc d'essai par Safran Helicopters Engines dans son usine de Bordes (Pyrénées-Atlantiques). Tous les moteurs Safran sont certifiés pour fonctionner avec un mélange 50/50 entre kérosène et CAD.



En France, ce sont les bio-raffineries de La Mède (Bouches-du-Rhône) et de Grandpuits (Normandie) qui produisent ce carburant pour l'aéronautique. TotalEnergies et Safran ont conclu, en septembre 2021; un partenariat stratégique pour développer l'utilisation des CAD. Le pétrolier français a investi 500 M€ pour reconvertir, à l'horizon 2024, sa raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) dans les biocarburants. Sur une capacité totale de traitement de 400 000 tonnes par an, 170 000 tonnes seront des CAD, majoritairement destinés aux besoins des aéroports de la région parisienne.