Air France prévoit de réduire ses effectifs de 1 500 salariés en trois ans

FRANCE. Un Comité social et économique (CSE) d'Air France, jeudi 27 février 2020, a annoncé une réduction des effectifs de 1 510 personnes d'ici à fin 2022 sur 41 230 emplois à fin décembre 2019.



Les réductions d'effectif concernent le personnel au sol de la compagnie aérienne, et principalement les fonctions "support" donc les finances, la gestion et les ressources humaines. Elles s'effectueront sans départs contraints, ni plan de départs volontaires (DPV). La plupart des postes supprimés le seront par le biais de départs naturels qui sont évalués à 3 800 au cours des trois prochaines années.



Parallèlement, Air France prévoit de recruter 2 300 salariés (pilotes, hôtesses, stewards et agents de maintenance).



La veille, la compagnie dévoilait des mesures d'économie pour limiter l'impact du Covid-19 (coronavirus). Elles comprenaient le resserrement des dépenses "discrétionnaires" (voyages, réception, invitations, recours à des consultants...) et la poursuite du gel des embauches dans tous les services non directement liés aux opérations. Selon la direction d'Air France, du fait de l'annulation de vols, le Coronavirus devrait peser entre 150 à 200 M€ sur son résultat d'exploitation en 2020, dans l'hypothèse d'un retour à la normal en avril.