Air France prévoit de desservir une centaine de destinations d'ici la mi-juin 2020

FRANCE. Air France se dirige vers une reprise progressive de son offre et assure déjà, à ce jour, une cinquantaine de destinations. Dans un message adressé jeudi 4 juin 2020 à ses client(e)s, Anne Rigail, directrice générale de la compagnie aérienne, dévoile qu'une centaine de vols seront disponibles d'ici la mi-juin 2020 dont une vingtaine de liaisons en France, une quarantaine entre Paris et l'Europe et une trentaine intercontinentales. Soit 15% du programme habituel d'Air France. "Nous espérons accroître notre offre, dès que les conditions sanitaires et réglementaires permettront la réouverture complète des frontières, intra-européennes d'abord, intercontinentales ensuite", précise Anne Rigail. Fin avril 2020 , le groupe Air France/KLM a obtenu 7 mrds€ d'aides de l'Etat français (prêt de 3 plus 4 mrds€ de prêts bancaires garantis à 90% par l'Etat). Un système dérogatoire à la politique de la concurrence approuvé début mai 2020 par la Commission européenne . En échange de cet accord avec le gouvernement, Air France revoit sa stratégie de développement. Anne Rigail parle d'"un redimensionnement global de (notre) réseau domestique au départ d'Orly et des régions françaises, en tenant compte des alternatives ferroviaires lorsqu'elles sont inférieures à 2h30 de trajet." Il s'agit d'une exigence de Bruno Le Maire pour accélérer les engagements dans la transition énergétique du transport aérien. Le ministre français de l'Economie et des Finances affirmait début mai 2020 la nécessité de "réinventer notre modèle de développement économique et de faire en sorte qu'il soit plus respectueux de l'environnement (...) prendre l'avion pour gagner une heure, que vous risquez en plus de perdre dans les transports pour se rendre à l'aéroport, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le coût en émission de carbone est trop élevé."Poursuivant ce même objectif, Anne Rigail entend affecter prioritairement ses "investissements au renouvellement de la flotte, en faveur d'appareils de nouvelle génération qui réduisent à la source les émissions de CO2 de l'ordre de 20 à 25%". Elle confirme également "la division par deux d'ici à 2030 des émissions de CO2 au passager-kilomètre sur l'ensemble de notre réseau, par rapport à l'année de référence de 2005. Sur le réseau domestique, nous accélérons cette trajectoire en nous engageant sur une baisse des émissions de CO2 de 50% en valeur absolue, entre 2019 et 2024."D'autre part, la directrice générale de la compagnie se lance dans un "plan de reconstruction qui aligne la compétitivité d'Air France sur les meilleures performances mondiales".