Air France ouvrira en juin les réservations pour le Maghreb

MAGHREB / FRANCE. Alors qu'Air France se prépare à renforcer ses liaisons intérieures, la compagnie aérienne annonce la reprise des réservations pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc à partir de juin 2020.Confrontée aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus - et principalement à la décision des pays du Maghreb de suspendre tous les vols internationaux , la compagnie n'assure aujourd'hui que 5 % de son programme habituel et sa filiale HOP ! ne vole plus jusqu'à nouvel ordre. Le groupe Air France/KLM, qui vient d'obtenir 7 mrds€ d'aides de l'Etat français (prêt de 3 mrds€ plus 4 mrds€ de prêts bancaires garantis à 90% par l'Etat) et de 2 à 4 mrds€ de l'Etat néerlandais, veut porter son trafic à 30% d'ici juillet 2020.Elle commencera dès le 11 mai 2020, date du début déconfinement en France, par augmenter ses rotations entre Paris et les aéroports de Marseille, Nice et Toulouse, seules plate-formes desservies actuellement régulièrement (à l'exception des vols de rapatriements pour les Français coincés à l'étranger - 270 000 passagers dont 155 000 Français déjà rapatriés). Et ce n'est qu'au mois de juin, voire juillet, que d'autres destinations devraient être proposées, aussi bien en domestique (Rennes, Montpellier et Brest) qu'à l'international. "Le programme de vols sera ensuite progressivement enrichi pour la saison estivale 2020", précise un communiqué d'Air France.