Air-France comble le vide laissé par Aigle Azur

FRANCE/ALGERIE. Quinze jours après avoir obtenu de la Direction Général de l'Aviation Civile l'essentiel des droits de trafic d'Aigle Azur sur l'Algérie , Air France-KLM et sa filiale Transavia annoncent de nouvelles lignes.Dans un communiqué publié le 18 février, le groupe annonce l'ouverture à partir d'avril 2017 de dix-sept « routes vers l’Algérie au départ de Paris et des régions françaises ». Cinq vers deux destinations (Alger et Oran) pour Air France au départ de Paris Orly, Marseille, Toulouse et Nice et douze vers six destinations ( Alger, Bejaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen) pour Transavia au départ Paris Orly, Lyon et Montpellier.Au total, Air France ajoute 31 vols par semaine entre la France et l'Algérie et double son offre en nombre de sièges entre Paris et Alger. Pour l'été 2020, Transavia propose 445 000 sièges entre les deux pays.