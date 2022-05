Air France-KLM et CMA CGM vont partager leurs capacités de fret aérien

"Le partenariat s'appuiera sur les équipes de vente respectives des deux partenaires au niveau mondial, lesquels parleront aux clients d’une seule voix", précisent les deux entreprises. Il "devrait permettre de générer d'importantes synergies de revenus, au travers notamment de la définition conjointe des réseaux des appareils tout cargo et d'opportunités offertes par l'extension de la gamme de produits et services de transport proposés". Il sera effectif en janvier 2023, sous réserve de l'approbation des régulateurs compétents et la consultation des représentants des salariés.Pour Rodolphe Saadé, Pdg du groupe CMA CGM, ce partenariat "permet d’accélérer significativement le développement de notre division aérienne, CMA CGM Air Cargo, créée il y a à peine plus d’un an, et de positionner nos deux entreprises parmi les principaux acteurs mondiaux du fret aérien. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe CMA CGM et son ambition de devenir un leader en matière de logistique intégrée au service de ses clients." Cette coopération industrielle s'inscrit dans la stratégie du groupe maritime de développer et de fournir des solutions d'expédition et de logistique de bout en bout afin de soutenir les chaînes d'approvisionnement de ses clients. Depuis trois ans, CMA CGM procède à des acquisitions dans la logistique. Il a ainsi racheté CEVA Logistics , Commerce & Lifecycle Services (CLS) d'Ingram Micro, Colis Privé et très récemment, en avril 2022 , Gefco.Leader mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, CMA CGM est présent dans 160 pays et dispose de quelque 400 bureaux et 750 entrepôts dans le monde. Il transporte annuellement 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de tonnes de fret terrestre."Ce partenariat stratégique tire pleinement parti de la complémentarité des compétences, de l'expertise et des activités d'Air France-KLM et de CMA CGM. Il s'agit d'une étape clé qui permettra de renforcer et de développer de manière significative la position du groupe dans le secteur du fret aérien", déclare Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.