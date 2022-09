Air France-KLM aux premières loges pour la privatisation de l'ex-Alitalia devenu ITA Airways

Air France-KLM et Delta Air Lines ne devraient intervenir qu'au niveau commercial et opérationnel (notamment par des partages de codes) et ne pas prendre de participations dans l'entreprise. Du moins dans un premier temps. " A ce stade, Air France-KLM n'investit pas dans le capital d'ITA. Toutefois, le groupe Air France-KLM pourrait envisager à moyen terme de prendre une participation minoritaire dans ITA", confirme un communiqué du franco-néerlandais.La compagnie française a détenu jusqu'à 25% d'Alitalia avant de s'en désengager progressivement à partir de 2013. En juin 2014 , Etihad Airways s'emparait de 49% du capital et lui évitait, de justesse, la faillite. Mais l'émiratie avait dû vite jeter l'éponge provoquant la mise sous tutelle d'Alitalia par l'État."Aux côtés de sa partenaire de joint-venture Delta Air Lines, Air France-KLM souhaite renforcer les liens avec ITA, en s'appuyant sur le partenariat commercial existant entre les compagnies, illustré par la mise en place d'accords de partage de codes et l'entrée d'ITA dans l'alliance SkyTeam, dont Air France-KLM et Delta Air Lines sont membres fondateurs", indique le communiqué d'Air France- KLM. Le texte ajoute que ce rapprochement va offrir de nombreuses opportunités à la compagnie italienne et notamment " une présence accrue sur l'Atlantique Nord, axe sur lequel Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic exploitent la joint-venture la plus importante, ainsi que la possibilité d’établir un partenariat exclusif entre les programmes de fidélité Flying Blue (Air France-KLM), Sky Miles (Delta Air Lines) et Volare (ITA - l'un des plus importants programmes de fidélisation en Italie), au bénéfice des clients de la compagnie italienne".ITA Airways a vu le jour le 20 novembre 2000 à la suite de la faillite d'Alitalia dont elle a repris la plupart des activités, des salariés et des appareils. Elle a débuté ses premiers vols le 15 octobre 2021. La compagnie italienne concentre ses activités sur les plate-formes de correspondances de Rome Fiumicino et de Milan Linate. Elle dessert l'Europe et le continent américain, l'Égypte, le Japon et Israël.