Air Algérie autorisée à acheter quinze appareils neufs pour élargir son rayon d'action

ALGÉRIE. Plusieurs fois annoncée au bord de la faillite ces dernières années, et toujours sauvée par des aides financières d'urgence de l'État, Air Algérie est appelée depuis des mois à se restructurer.La compagnie aérienne nationale a vu son trafic très perturbé par les conséquences de la Covid-19 (40 milliards de dinars - 260 M€ - de manque à gagner en 2020), mais se trouvait déjà en crise avant la pandémie. En avril 2021, son conseil d'administration estimait à 120 milliards de dinars (790 M€) ses besoins urgents pour rembourser ses dettes et payer ses quelques 9 600 salariés. Elle a été sommée, en septembre 2011, par le ministre algérien des Transports, Aissa Bekkai, d'augmenter ses performances et d'améliorer les services fournis à ses clients par la modernisation et la numérisation de ses structures.Depuis quelques jours, à la faveur de la préparation des voyages d'été de sa diaspora, la question des tarifs des billets d'Air Algérie, comme ceux d'Algérie Ferries, est revenue sur le devant de la scène. Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune est intervenu pour réclamer une révision de leur prix, jugé trop élevé pour permettre à la communauté algérienne établie notamment dans l'Union européenne et au Royaume-Uni de venir passer des vacances en Algérie. D'autant plus que les compagnies concurrentes desservant l'UE, Transavia (groupe Air France-KLM), Air France, ASL Airlines, Tassili Airlines, Vueling, Iberia, British Airways, ITA Airways, et la nouvelle venue depuis septembre 2021 Volotea suivent le même rythme de progression au fur et à mesure qu'arrivent les beaux jours.