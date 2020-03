Aéroports de Paris décide de fermer l'aéroport d'Orly

FRANCE. Le groupe ADP (Aéroports de Paris) prend la décision de fermer l'aéroport d'Orly au trafic commercial à compter du mardi 31 mars 2020 à 23h59 et jusqu'à nouvel ordre.



80% des salariés de la plate-forme parisienne se trouvent déjà en chômage partiel depuis plusieurs jours alors que le trafic accuse un recul de 92% (-89% pour le voisin Roissy-Charles de Gaulle). En cause le coronavirus et ses conséquences sur le transport aérien avec l'annulation d'une grand partie des vols avec la fermeture de plusieurs frontières.



Seuls les vols sanitaires et étatiques pourront atterrir et décoller, la tour de contrôle restant opérationnelle. Tous les vols commerciaux seront transférés sur Roissy-CDG. Ce dernier aéroport a déjà fermé ses terminaux 2G et 3 depuis le 22 mars 2020 à 23h30. Désormais, l'activité se concentre sur le terminal 2E (Hall K) et une partie du 2F et du 2A.



Dans le même temps, un communiqué d'ADP du 25 mars 2020 annonce que "tous les commerces non essentiels présents à Paris-CDG et Paris-Orly seront fermés jusqu'à nouvel ordre" à partir du dimanche 15 mars 2020 à 0h. "Les boutiques Relay, les supérettes, les pharmacies et les enseignes proposant uniquement de la vente de nourriture à emporter resteront accessibles", précise le texte.