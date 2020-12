Accord sur le Fonds européen de la défense avec un budget de près de 8 mrds€

UE. Lundi 14 décembre 2020, la Commission européenne s'est félicité de "l'accord politique intervenu entre le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne sur le Fonds européen de la défense".Proposé par la Commission européenne en juin 2018, ce nouveau programme financier pluriannuel (2021-2027) va permettre de mobiliser un montant total de 7,953 M€ dès janvier 2021. "Un tiers financera des projets de recherche compétitifs et collaboratifs, notamment au moyen de subventions, et deux tiers compléteront les investissements des États membres en cofinançant les coûts de développement des capacités de défense après la phase de recherche", précise un communiqué de l'institution.La participation des Pme à des projets collaboratifs sera vivement encouragée. "Elle favorisera les solutions innovantes et les percées technologiques grâce à un budget consacré aux technologies de rupture dans le domaine de la défense", souligne la Commission européenne."Il s'agit d'une avancée majeure car pour la première fois, l'Union disposera d'un programme spécifique pour soutenir la coopération industrielle dans le domaine de la défense. Pour une Europe plus forte, plus résiliente et plus autonome sur le plan stratégique, il est essentiel de disposer d'une base industrielle et technologique de défense européenne plus intégrée, plus innovante et plus compétitive. Grâce à une coopération en matière de défense et à des investissements conjoints dans la R&D, le Fonds européen de la défense fournira des technologies et des équipements de défense interopérables et de pointe répondant aux besoins des États membres en matière de capacités", commente Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.En février 2019 , l'UE avait commencé à bâtir les fondations de cet instrument destiné à favoriser le développement industriel communs entre ses États membres dans le domaine de la défense. Le Fonds européen de la défense s'appuie en effet sur deux programmes précurseurs menés sur le budget 2014-2020 : l'action préparatoire sur la recherche en matière de défense (90 M€ sur la période 2017-2019) et le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (500 M€ pour 2019 et 2020).