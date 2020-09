Accord entre le Hamas et Israël pour mettre fin aux échanges de tirs

ISRAËL / PALESTINE. Le Hamas a décidé, lundi 31 août 2020 au soir, de mettre fin aux échanges de tirs avec Israël quasiment quotidiens durant tout le mois d'août. Le mouvement islamiste palestinien, qui gouverne la bande de Gaza, précise dans un communiqué qu'"au terme de dialogues et de différents contacts, le dernier en date avec l'émissaire du Qatar Mohammed el-Emadi, un accord a été conclu pour contenir l'escalade et mettre fin à l'agression sioniste contre notre peuple".



La guerre larvée de bombardements de Gaza par Israël en représailles aux lancers de ballons et cerfs-volants incendiaires et de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne ne devrait plus venir troubler les nuits israéliennes et palestiniennes.



Cet accord va également permettre de réduire le blocus de la bande de Gaza avec la réouverture du point de passage de marchandises de Kerem Shalom. L'importation de carburants pourra également reprendre pour assurer à nouveau l'alimentation de l'unique centrale électrique de Gaza, qui avait été contrainte de fermer du fait des représailles israéliennes sur l'approvisionnement.