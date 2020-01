Accord de cessez-le-feu dans la guerre civile libyenne

LIBYE. Les efforts diplomatiques auront finalement aboutis à permettre la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement d'union national libyen (GNA) de Fayez Al-Sarraj et l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar. Paraphé à Moscou la veille et effectif depuis le dimanche 12 janvier 2020 à minuit, ce texte a été fortement incité par les présidents turc et russe. L'Onu, l'Union européenne, la Ligue arabe et les Etats-Unis se sont félicités de cet accord.Les deux camps ennemis, dans deux communiqués séparés, laissent toutefois entendre que la situation peut rebasculer du jour au lendemain. Fayez Al-Sarraj parle d'un "droit légitime à riposter à toute attaque ou agression qui pourrait provenir de l'autre camp" et Khalifa Haftar promet "une riposte sévère en cas de violation de la trêve par le camp adversaire".Depuis le 4 avril 2020, les forces du maréchal Haftar, déjà maîtres de l'Est du pays, étaient partis à l'assaut de la capitale Tripoli.Ce cessez-le-feu ouvre la voie à la Conférence internationale de Berlin, prévue dans un premier temps en octobre 2019. Voulue par l'Onu, elle devrait réunir tous les belligérants au conflit, ainsi que les puissances impliquées et notamment l' Algérie conviée contrairement à la précédente invitation, pour travailler sur une solution pérenne, et politique, pour la Libye.Depuis 2015 et les accords de Skhirat au Maroc, les tentatives de faire cesser cette guerre civile se poursuivent sans résultats. Les Sommets de Paris 1 et 2 en juillet 2017 puis mai 2018, la conférence de Palerme en novembre 2018, l' accord d'Abu Dhabi en février 2019 avaient pourtant suscité de nombreux espoirs.