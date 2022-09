Abdoulaye Bathily devient le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'Onu en Libye

La nomination d'Abdoulaye Bathily a été bien accueillie. " Éminent diplomate et panafricaniste engagé, le professeur Bathily a, à son actif des contributions remarquables à des œuvres de paix à travers des efforts méritoires de promotion de solutions pacifiques négociées à des situations conflictuelles complexes", souligne ainsi un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Le texte indique également que "le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a eu l’opportunité d’évoquer personnellement avec le professeur Bathily la crise libyenne et d’autres foyers de tension en Afrique, se réjouit de son choix et tient à assurer le nouveau Représentant Spécial pour la Libye de son plein soutien". Le même communiqué précise que " l’Algérie exprime sa volonté de coopérer étroitement avec lui pour mener à bien la noble mission qui lui est confiée. Elle appelle toutes les parties libyennes à coopérer pleinement avec le Professeur Bathily et à saisir cet heureux développement pour un sursaut collectif salutaire dans l’intérêt du peuple libyen frère".



La France "l'assure de tout son soutien dans l'accomplissement de sa nouvelle mission à la tête de la mission d'appui des Nations unies en Libye. Elle appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels libyens à la meilleure coopération avec le représentant spécial". Le ministère français des Affaires étrangères indique que "La France se tient aux côtés des Nations unies pour la pleine mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et la promotion d'une solution politique viable au conflit libyen. Cette solution passe par la formation d'un gouvernement unifié capable de gouverner sur l'ensemble du territoire libyen et par la tenue, dans les meilleurs délais et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, d'élections présidentielle et parlementaires transparentes et crédibles sur tout le territoire. Il s'agit de répondre aux aspirations du peuple libyen et de près de trois millions de citoyens inscrits sur les listes électorales".