ASL Airlines va proposer un Pau-Paris

FRANCE. La Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et la compagnie aérienne française ASL Airlines annoncent, mercredi 3 juin 2020, le lancement d'une ligne entre Pau et Paris.



"Dans cette phase de reprise du trafic aérien sur l'aéroport Pau-Pyrénées, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées se montre attentive à assurer une liaison quotidienne entre Pau et Paris et à maintenir un niveau de connexion satisfaisant au profit des habitants, des milieux économiques et des opérateurs touristiques locaux", indique un communiqué commun.



Les vols sont programmés à partir du 10 juin 2020 à raison d'au moins quatre rotations par semaine les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis* avec un Boeing 737 de 147 places. Ils seront proposés à partir de 197 € TTC l'aller et retour.



En 2019, ASL Airlines (383 salariés), filiale de l'Irlandais ASL Aviation Holdings, a transporté 707 121 passagers et dispose de dix-huit avions, tous des Boeing.



Air France opère déjà sur cette ligne les lundis et vendredis.





* Lundi

Paris-Charles de Gaulle / Pau : Départ 18h35 - Arrivée 20h.



Mardi - Mercredi - Jeudi

Pau / Paris-Charles de Gaulle : Départ 8h - Arrivée 9h20

Paris-Charles de Gaulle / Pau : Départ 18h35 - Arrivée 20h



Vendredi

Pau / Paris-Charles de Gaulle : Départ 18h30 - Arrivée 19h50