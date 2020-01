A la recherche de sa rentabilité perdue, Qwant change de gouvernance

Parallèlement, son dirigeant historique et cofondateur Eric Leandri va quitter, au 15 janvier 2020, la direction exécutive de Qwant tout en restant actionnaire. Il prendra la présidence d'un comité stratégique et scientifique du moteur de recherche mais n'aura plus aucune fonction opérationnelle. "Après toutes ces années à conduire Qwant vers ses différents succès et sur tous les fronts, je suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre l’aventure avec une équipe solide dont je suis fier, qui a toute ma confiance, et qui me permet de me concentrer sur la vision stratégique de ce que doit être et devenir notre moteur de recherche, au service de la vie privée des Européens et de notre autonomie technologique", commente Eric Leandri.



Il sera remplacé par Jean-Claude Ghinozzi. Directeur général adjoint de Qwant, en charge des ventes et du marketing depuis 2017, il est donc promu président de Qwant SAS. "Il assurera la direction générale avec la mission de renforcer les fondamentaux technologiques du moteur de recherche et son écosystème de services ainsi que sa monétisation", précise le communiqué.

Tristan Nitot, nommé directeur général à titre transitoire en septembre 2019, va retrouver son poste précédent de vice-président chargé des affaires publiques (Advocacy).



D'autre part, un conseil de surveillance verra le jour avec comme président Antoine Troesch, directeur de l'investissement de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts). Il s'appuiera sur le comité stratégique et scientifique présidé par Eric Leandri.