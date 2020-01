A Vitrolles, l’usine Lesieur irrigue la France en huile d’olive Puget

Lesieur, Puget… L’évocation de ces deux marques suscite l’attachement des français pour ce fleuron national de l’industrie agroalimentaire appartenant au groupe Avril. Les quatre usines françaises Lesieur produisent 300 millions de litres par an. Et sur les 20 millions de litres issus du site de Vitrolles, l’huile d’olive Puget concentre à elle seule 85% de la production. L’établissement situé sur la zone d’activités de l’Anjoly réalise un subtil mélange d’huiles d’olives méditerranéennes, très apprécié des consommateurs, sous la marque phare Puget née à Marseille en 1857. Thomas Kermorgant, directeur du site de Vitrolles, a accueilli mercredi 13 novembre 2019, une délégation d’élus de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence. Une matinée d’immersion dans le cadre de la démarche "Tous Entrepreneurs" initiée par Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIMP, et qui vise à « rencontrer les dirigeants, évaluer leurs besoins, proposer des solutions, les associer aux décisions, expliquer, orienter, écouter et défendre… pour se mettre au service de l’ensemble des acteurs économiques du territoire ».