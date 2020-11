À Marseille, Liberkeys donne les clés de l’immobilier digital











Implantée sur le Vieux-Port, dans les bureaux de Now Coworking, Liberkeys a ouvert ses portes en octobre 2020 dans la Cité phocéenne, après avoir lancé avec succès des agences à Paris, Nice et Lyon, puis Lille et Montpellier. Liberkeys prône une nouvelle approche de l'immobilier en s'appuyant sur la technologie pour améliorer l'expérience client et simplifier les transactions avec une commission fixe de 4 990 €. Liberkeys revisite le concept de l'agence immobilière en insufflant une forte dose de digitalisation. Mécaniquement, ce business model allégé lui permet de réduire la commission à un prix fixe de 4990€. Résultat : en deux ans seulement, Liberkeys est solidement ancrée dans six métropoles françaises dont Marseille depuis le mois d'octobre 2020. Pour sa recherche de locaux, Liberkeys a été accompagnée par l'agence de développement économique Provence Promotion.



