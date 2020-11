À Istres, Productys prend son envol dans le pilotage des flux

Spécialiste du pilotage et du suivi de la production, de la gestion des flux logistiques en temps réel, Productys a franchi un nouveau cap en 2019 en s’implantant à Istres. Une région marquée par l’importance des filières aéronautique, logistique et industrielle propice à un développement dans le sud. Un atterrissage en douceur en Provence pour l’éditeur de logiciel guidé dans ses choix immobiliers et sa stratégie des ressources humaines par Provence Promotion.



Superviser dans les moindres détails le cycle de fabrication de la bière, du lait, en passant par la fabrication des composants d’avions ou la gestion des pièces XXL pour la conception des paquebots et la supervision des convois exceptionnels… Productys fait du Manufacturing Execution System (MES) sa marque de fabrique en mode Saas ou par le biais d’une licence classique. La société, fondée en 2005, s’est fait un nom en Loire-Atlantique au cœur du bassin industriel de Saint-Nazaire et entend désormais conquérir les marchés du sud de la France avec l’ouverture en 2019 d’un établissement secondaire sur la ZI du Tubé à Istres.



