A Beyrouth, Carlos Ghosn se dédouane des accusations japonaises

Selon lui, l'affaire prend sa source au début du déclin des performances de Nissan en 2017. "Mes amis japonais pensaient que la seule façon d'empêcher Renault d'intégrer davantage Nissan était de se débarrasser de moi. Malheureusement, ils avaient raison !""J'ai subi une campagne orchestrée par une poignée de personnes. Ce sont des responsables de Nissan, de la justice japonaise qui sont à l'origine de mon calvaire", a lancé Carlos Ghosn citant nommément Hiroto Saikawa, Pdg de Nissan, Hitoshi Kawaguchi, ancien de la communication et des relations avec le gouvernement du constructeur japonais, et un autre cadre de Nissan, Hidetoshi Imazy d'avoir été "à l'origine de l'affaire." "Il y a eu une collusion entre Nissan et le procureur japonais. On ne peut pas le voir si on ne veut pas le voir (...) Ils ont détruits ma réputation."Carlos Ghosn déplore les conséquences de cette affaire. "En 2017, l'Alliance était le premier constructeur au monde. Renault, Nissan et Mitsubishi étaient en bonne santé, avec une bonne stratégie." Il rappelle qu'il se trouvait en contact avec Fiat-Chrysler pour que le groupe italo-américain rejoigne l'Alliance. Il s'est depuis rapproché de PSA . "Comment est-ce qu'on arrive à passer à côté d'une telle opportunité ? J'ai du mal à le comprendre !", lance-t-il."Aujourd'hui, l'Alliance est morte avec une croissance atone, sans direction stratégique, sans innovation.Toutes les décisions sont prises sans consensus, et après avoir mené cette Alliance pendant dix-sept ans, si vous ne la menez pas à bras-le-corps, elle s'effondre", regrette Carlos Ghosn."La capitalisation de Renault a perdu jusqu'à 20 millions d'euros par jour (...) Les seules entreprises qui ont souffert ces derniers mois, ce sont Renault, Nissan et Mitsubishi, alors que les autres se portent bien", constate l'ancien Pdg.