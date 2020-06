9 millions de salariés européens courent un risque élevé de chômage en 2021

EUROPE. Une étude d'Allianz Research (Euler-Hermes), parue mardi 16 juin 2020, estime que "9 millions de travailleurs, soit 20% de ceux qui sont actuellement inscrits dans des programmes de chômage partiel, courent un risque élevé d'être au chômage en 2021" dans les cinq plus grands pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne). Les enquêteurs qualifient d'"emplois zombies" ces emplois "qui ont besoin d'être soutenu par des politiques ad hoc (respectivement baptisées Kurzarbeit, Furlough, Cassa integrazione guadagni, chômage partiel/activité partielle et ERTE) pour éviter un chômage de masse différé".



Ils représenteraient 6% de l'emploi total et plus précisément, 7,6% au Royaume-Uni (soit 2,5 millions de salariés menacés), 6,9% en Italie (1,7 million), 6,5% en Espagne (1,3 million), 6,3% en France (1,8 million) et 4% en Allemagne (1,8 million).



Les plus forts taux de chômage à venir se situeraient dans six domaines : transport et stockage; hébergement et restauration; art, divertissement et loisirs; commerce de détail et de gros; industrie;construction. Ces secteurs devraient continuer à bénéficier des dispositifs visant à maintenir l'emploi, car "leur niveau d'activité d'avant la crise ne seront pas en vue avant la fin 2021", précise l'étude. Et ce pour quatre raisons évoquées par les enquêteurs d'Allianz Research : les restrictions sanitaires en cours limitant le nombre de clients, les mesures de distanciation sociales, une incertitude économique accrue au niveau national, la dépendance à l'égard de la reprise de la demande extérieure qui ne devrait pas intervenir avant 2022.