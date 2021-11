754 agriculteurs français vont recevoir 40,2 M€ pour services environnementaux

"Nous avons constaté un véritable engouement de la part des collectivités porteuses de cette expérimentation qui leur permet de progresser sur leurs objectifs environnementaux, accompagnées pour cela par des aides très incitatives", commente Laurent Roy. Le directeur général de l'Agence précise toutefois qu'il s'agit d'"un système économique vertueux, mais ce dispositif reste une expérimentation et l’agence de l’eau n’aura pas les moyens de l’étendre, seule, au-delà des cinq ans, sans orientation de la PAC (NDLR : Politique agricole commune) de poursuivre dans cette voie. Engager un travail sur les filières agricoles afin de valoriser la production des agriculteurs vertueux est en tout état de cause une piste à approfondir."Parmi les projets retenus se trouve celui de la reconquête de la qualité des eaux de l'Arc provençal (qui se jette dans l'étang de Berre près de Marseille) et de la biodiversité mené par le Syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de l'Arc (231 000 € d'aides) et trente-deux agriculteurs (822 500 € de rémunération). Ou encore le dossier porté par le syndicat mixte RéSeau11 destiné à protéger des aires d'alimentation de captages classées prioritaires en raison de pollutions par des pesticides ou des nitrates d’origine agricole (prise de Maquens à Carcassonne, captage de Darre l'Hort à La Redorte, puits Gayraud à Villemoustaussou et puits Lagarrigue à Labécède-Lauragais). L'objectif est de réduire les pressions de pollution par les produits phytosanitaires sur les 97% de la surface agricole utile totale de ce périmètre couvrant 2010 hectares. Les agriculteurs de cinquante-trois exploitations agricoles associés à ce projet percevront 1,8 M€ d'aides et RéSeau11 la somme de 329 900 € pour le pilotage de la démarche.