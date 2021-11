600 M€ de prêts fléchés vers les entreprises turques dirigées par des femmes

TURQUIE. A l'occasion de sa visite officielle en Turquie (du 7au 9 novembre 2021), Odile Renaud-Basso, a dévoilé le déblocage d'une ligne de crédit de 600 M€ pour les banques locales. Cette enveloppe sera exclusivement dédiée à la rétrocession, sous forme de prêts, aux entreprises turques dirigées par des femmes.Pour la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), "l'égalité des sexes est un élément essentiel de la promotion d'une activité commerciale saine et de la progression d'une croissance durable. Elle est particulièrement pertinente dans les pays où la Berd investit, où l'accès au financement empêche souvent les femmes de gérer ou de développer leurs entreprises." Avec le soutien des institutions financières partenaires de la banque, Odile Renaud-Basso se dit donc "déterminée à réduire le déficit de financement pour les femmes entrepreneurs et à aider la Turquie à libérer le pouvoir de ses femmes."Pour obtenir ces prêts, les cheffes d'entreprises devront remplir les conditions requises dans le cadre du programme élargi "Women in Business" à savoir, notamment, diriger une Pme de moins de 250 salariés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 473 M€. D'autre part, la responsabilité globale de la gestion opérationnelle de l'entreprise doit être assumée par une femme, qui peut également posséder, partiellement ou totalement, la Pme. Toutes les secteurs d'activité sont éligibles, à l'exclusion des entreprises en lien avec le secteur bancaire, les services financiers, les produits ou services militaires, les jeux d'argent ou le tabac.Développé par la Berd, l'Union européenne et les autorités turques pour promouvoir l'entrepreneuriat en Turquie, ce programme permet notamment aux souscriptrices de bénéficier d'un partage des risques par l'intermédiaire du Fonds turc de garantie du crédit (KGF) et du ministère turc du Trésor des Finances. Il a été proposé dès ses débuts en Turquie