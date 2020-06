6 M€ supplémentaires pour améliorer les conditions de vies dans six gouvernorats égyptiens

ÉGYPTE. Le ministère égyptien de la coopération internationale, l'Agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises (MSMEDA) et l'Union européenne via la Banque européenne d'investissement (BEI) lancent une seconde phase du Programme de développement urbain (CDP) en Egypte. D'un total de financement de 111 millions de livres égyptiennes (6 M€), elle vient compléter une première de 113 millions de livres égyptiennes (6,16 M€) engagée en juillet 2019 et dont les derniers chantiers seront livrés fin 2020.



Dans le cadre de cette seconde phase, des contrats-cadres ont été signés entre la MSMEDA et six gouvernorats*. La mise en place de ce CDP va permettre de financer de créer ou de moderniser des infrastructures destinées à améliorer le niveau de vie des Egyptiens défavorisés et vulnérables habitant à la périphérie des centres urbains. Il comprend les réseaux d'eau potable (mise à niveau de 1,75 km de réseaux à Assiut) et d'assainissement (extension et mise à niveau de 32,1 km de réseaux à Assiut, Gizeh, Port Saïd et Sharkia) , le pavage de routes secondaires (Assiut, Gizeh et Alexandrie) et la modernisation d'un marché d'Alexandrie.



"Investir dans les infrastructures durables et résilientes est un investissement dans le capital humain et la productivité de notre nation. Le ministère de la Coopération internationale continue de travailler en étroite collaboration avec l'UE et la BEI pour fournir des solutions axées sur la durabilité et à base communautaire ouvrant la voie à une croissance économique inclusive et permise. Les deux phases du programme de développement communautaire avec MSMEDA stimulent les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, accélérant la création d'emplois et créant des opportunités d'emploi" , commente Rania Al Mashat, ministre égyptien de la Coopération internationale.



Les travaux de cette seconde phase vont débuter en juin 2020 pour s'achever d'ici la fin 2023.





* Alexandrie, Assiut, Gizeh, Menofya, Sharkia, Port-Saïd.