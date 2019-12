49 journalistes tués dans le monde en 2019

MONDE. "Même si le journalisme demeure un métier dangereux, le nombre de tués n'a jamais été aussi bas depuis seize ans", indique, mardi 17 décembre 2019, l'association Reporters sans frontières (RSF), qui dresse chaque année ce bilan depuis 1995.En 2019, RSF a enregistré le décès de quarante-neuf journalistes au cours de leurs fonctions, soit 44% de moins qu' en 2018 en intégrant les journalistes non professionnels (13) et les collaborateurs de médias non journalistes (4).L'association apporte toutefois un bémol à ces chiffres dans son édition 2019 . La baisse s'explique par un nombre moins important de journalistes tués sur le terrain lors des conflits armés (17 contre 34 en 2018), et principalement en Syrie, en Afghanistan et au Yémen. Par contre, le nombre de professionnels de l'information décédés dans les pays dits en paix demeure aussi élevé d'une année sur l'autre. Dix d'entre eux ont ainsi été tués au Mexique, comme en 2018. "Plus largement, l'Amérique latine, avec un total de quatorze tués sur l'ensemble du continent, est devenue une zone aussi meurtrière pour les journalistes que le Moyen-Orient meurtri par ses conflits fraticides", relève RSF."Pour les journalistes, la frontière entre les pays en guerre et en paix est en train de disparaître", s'alarme Christophe Deloire, secrétaire général de l'association. Son rapport constate qu'"il y a désormais plus de morts dans les pays en paix (59%) que dans les zones de conflits et une hausse de 2% du nombre de journalistes assassinés ou sciemment visés".