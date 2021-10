41% des emballages plastiques sont recyclés dans l'UE

UE. En 2019, chaque habitant de l'Union européenne (UE) a généré 34,4 kg de déchets d'emballages plastiques. Ce chiffre, issu d'une étude d'Eurostat publiée mercredi 27 octobre 2021, précise que seulement 14,1 kg ont été recyclés.



L'enquête de l'office statistique de l'UE révèle également qu'entre 2009 et 2019, ce volume généré par chaque européen a augmenté de 24% (+6,7 kg par habitant). Dans le même temps le recyclage a connu une progression de 50% (+4,7 kg). Reste que "malgré cette amélioration, la quantité d'emballages en plastique qui n'a pas été recyclée a augmenté de 2,0 kg par habitant depuis 2009, en raison de l'augmentation plus importante de la valeur absolue des déchets d'emballages en plastique générés", souligne Eurostat.



Au total, 41% des déchets d'emballages en plastique ont été recyclés dans l'UE. Au rang des États membres les plus vertueux, figurent trois pays méditerranéens. L'Espagne en a recyclé 52%, Chypre 51% et la Slovénie 50%. Ils se situent néanmoins très loin des 70% affichés par la Lituanie et des 61% de la République tchèque.



En revanche, Malte et la France sont les moins sensibilisés à cette action. Les deux plus mauvais élèves en la matière de toute l'Union européenne ne recyclent respectivement que 11% (données 2018) et 27% de leurs déchets d'emballages en plastique.