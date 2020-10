3e Université DEFISMED les 03 et 04 novembre 2020 depuis Agadir - retransmise sur le WEB Le « tourisme d’après » : quelles opportunités ont les territoires méditerranéens pour sortir de la crise ?



Partager

Une trentaine d’élus et experts depuis le Maroc, l'Algérie, le Liban, l'Italie et la France échangera à partir d'expériences pilotes menées avec DEFISMED. Avec de nouvelles perspectives de coopérations pour 2021.

Un événement co-organisé par DEFISMED et le Conseil régional Sous Massa, soutenu par l'ADEME et le Conseil régional Sud-Provence-Alpes-d ‘Azur.

Pour partager en direct cet événement, s'inscrire à : contact@defismed.fr Cet événement va examiner un Plan d’actions entre les rives méditerranéennes chargé de questionner les potentiels de développement de l’écotourisme notamment avec les sociétés civiles. Pour participer à ces actions ou en suivre les développements, créer gratuitement votre compte sur defismed.fr Programme complet de l’Université : ici



La 4e Université DEFISMED, dématérialisée également, se déroulera depuis Grasse (France) les 26 et 27/11 après-midis. Face à l’urgence du défi écologique aussi bien qu’économique que les pays méditerranéens et leurs populations doivent relever en commun, amplifié par la crise de la COVID19, l’écotourisme (tourisme respectueux des populations locales et de leur environnement naturel) pourrait tirer son épingle du jeu, voire devenir un relais providentiel de développement soutenable et d’emplois pour certains territoires. Sa dimension éducative et récréative pourrait le propulser comme moteur de transition des territoires. A la condition qu’il soit en mesure de répondre efficacement aux questionnements fondamentaux que la crise soulève à propos de nos modèles de développements à bout de souffle. C’est à l’échelle des territoires que l’écotourisme pourrait prétendre se positionner efficacement dans ce « tourisme d’après » désormais obligatoire, conjugué au « monde d’après ». Une trentaine d’experts, entrepreneurs, administrateurs d'ONG, représentants d'institutions seront mobilisés durant cette Université. L'objectif est de finaliser pour 2020/21 plusieurs programmes interconnectés qui vont associer étroitement une majorité des participants présents, et cibler quelques territoires pilotes pour les porter. Les dynamiques territoriales « VERTueuses » et la société civile jouent un rôle central dans ces programmes. Qu'elles émanent du privé ou de politiques publiques, des initiatives singulières jusqu'aux coopérations internationales, toutes ces dynamiques visent à créer des alliances publiques/privées qui vont associer le tourisme et les patrimoines naturels comme moteur de développement durable territorial.

2 objectifs de la 3ème Université DEFISMED Rappeler les grands enjeux économiques, environnementaux et sociétaux mis en évidence par la crise, notamment dans le secteur du tourisme, et questionner le « tourisme

d’après »



mis en évidence par la crise, notamment dans le secteur du tourisme, et questionner le « tourisme d’après » Mesurer les potentiels de développement de l’écotourisme dans la région Sous Massa à partir des expériences locales et d’autres modèles en Méditerranée



>> Finalité : Contribuer à mobiliser les pouvoirs publics et entrepreneurs du bassin méditerranéen à intégrer ces initiatives touristiques VERTueuses dans le développement durable de leur territoire, et faire de la Région Sud un modèle en la matière.

>> Cibles : Élus territoriaux, techniciens, représentants institutionnels, entrepreneurs, étudiants, grand public (Trophées)





Lu 84 fois







Dans la même rubrique : < > Diafrikinvest, la diaspora s'investit en Afrique L’écotourisme local au cœur d’une dynamique sans précédent, soutenue par une dizaine d’événements animés par la jeunesse reliant les rives méditerranéennes