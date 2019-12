20 000 jeunes en Afrique et au Moyen-Orient vont bénéficier d'une formation numérique

MENA. Un partenariat entre l'opérateur français de télécommunication Orange (5,2 mrds€ de chiffre d'affaires en 2018) et l'agence de coopération allemande GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), signé mardi 17 décembre 2019 à Paris, va permettre de lancer un programme pour développer les compétences numériques de 20 000 jeunes.



Issus de quatorze pays de la région Moyen-Orient et Afrique, ils bénéficieront d'une formation qui va leur permettre d'améliorer leur employabilité et donc contribuer à réduire le chômage.



Financé à hauteur de 30 M€ (20 M€ pour Orange et 10 M€ pour la GIZ), le programme comprend la mise en place de hubs numériques (Orange Digital Center - ODC) dans ces deux régions. "Les ODC comporteront un équipement numérique de pointe. Les équipes travailleront avec différents acteurs et l'écosystème entrepreneurial de chaque pays pour former les jeunes et les accompagner dans la recherche d'emploi. Les ODC travailleront également avec les universités des régions", précise un communiqué commun des deux partenaires.



Chacun d'entre eux abritera une école de code totalement gratuite et de libre d'accès, un FabLab Solidaire (atelier de fabrication numérique pour créer et prototyper avec des équipements numériques), un accélérateur de start-up et une antenne d'Orange Digital Ventures Africa, le fonds d'investissement du groupe Orange doté de 50 M€.



La Tunisie a vu s'implanter, en avril 2019, le premier ODC, et le Sénégal le second fin octobre 2019, alors que d'autres se préparent à ouvrir d'ici fin 2020 au Maroc, en Jordanie, en Egypte, au Cameroun, en Ethiopie, au Mali, à Madagascar, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée et au Libéria.