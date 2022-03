19,65 mrds€ de garantie pour des investissements à travers toute l'Europe

UE. Un accord de garantie d'un montant de 19,65 mrds€ a été signé, lundi 7 mars 2022, entre la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI), pour soutenir des projets d'investissements dans toute l'Europe. Ils devront être réalisés dans le cadre du programme InvestEU , "pilier essentiel du plus grand plan de relance jamais mis en place par l'Union européenne pour se relever après la pandémie de Covid-19", selon le communiqué commun, et dans seulement quatre domaines d'action : les infrastructure durable; la recherche, l'innovation et la numérisation; les petites et moyennes entreprises; l'investissement social et les compétences. "InvestEU rassemble une multitude d'instruments financiers de l'UE sous un même toit, avec une forte orientation thématique, poursuivant une transition verte, numérique et inclusive alors que l'Europe se remet de la crise", rappelle Alain Godard, directeur général du Fonds européen d'investissement.L'objectif de ce programme est de créer une économie européenne plus verte, plus numérique et plus résiliente."Cet accord arrive au bon moment, alors que nous sortons de la pandémie et que nous sommes confrontés à une incertitude géopolitique croissante. InvestEU stimulera les investissements à grande échelle du secteur privé, qui sont essentiels pour construire et soutenir les entreprises et les emplois de demain", commente Valdis Dombrovskis. "Nous serons ainsi mieux armés pour faire face aux inévitables conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine. L'accord d'étape d'aujourd'hui nous aidera à atteindre nos objectifs économiques à moyen terme et nos objectifs politiques plus larges", poursuit le vice-président exécutif de la Commission européenne, chargé d'une économie au service des personnes.