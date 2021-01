14 mrds€ de fonds supplémentaires pour aider les pays européens dans leur relance

UE. La Commission européenne a émis, mardi 27 janvier 2021, pour 14 mrds€ d'obligations sociales dans le cadre de l 'instrument SURE (Support to mitigate unemployment risks in emergency - Soutien pour atténuer les risques de chômage en cas d'urgence) développé par l'Union européenne pour aider dix-huit États membres à protéger les emplois et les salariés face aux conséquences de la crise sanitaire.Il s'agit de la quatrième émission du programme SURE dont les deux précédentes ont été lancées fin octobre 2020 et en novembre 2020. "L'émission d'obligations SURE aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'une réussite remarquable. Cette émission a montré une fois de plus le grand intérêt du marché pour les obligations de l'UE. C'est une excellente nouvelle pour l'UE en tant qu'émetteur. Cela nous donne confiance dans le fait que nous allons achever avec succès l'émission de SURE et lancer le programme d'emprunts et de prêts NextGenerationEU ", commente Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget des ressources humaines.Grâce à ces levées d'argent successives, le programme SURE a déjà pu verser, en tout, 39,5 mrds€ de prêts adossés à quinze États membres*, en majorité du Sud. Ils doivent servir à les aider à "couvrir les coûts directement liés au financement des programmes nationaux de chômage partiel et des mesures similaires en réponse à la pandémie", comme le souligne la Commission européenne dans un communiqué.