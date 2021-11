114 M€ pour accompagner les petites exploitations agricoles

MAROC. La BAD va prêter 114,03 M€ au Maroc pour l'aider à accompagner ses agriculteurs. D'un montant total de 297,05 M€, le programme PADIDZAR doit renforcer la résilience de l’agriculture marocaine confrontée au réchauffement climatique. Étalé six ans (2021 à 2026), il concerne 14 000 exploitations dans sept régions, Draa Tafilalet, Béni Mellal Khénifra, Fès Meknès, Marrakech Safi, Oriental, Souss Massa et Tanger Tétouan El Hoceima. Il s'adresse essentiellement aux petits agriculteurs pour les aider à entretenir les ouvrages de captation, de stockage et de distribution d'eau existants et pour en aménager de nouveaux.



PADIDZAR a également pour objectif d'améliorer les pratiques agricoles, par exemple en évitant les gaspillages et les fuites dans les réseaux d'irrigation. Le programme doit promouvoir l’entrepreneuriat agricole et rural, créer des pôles socio-économiques de développement au niveau des douars, conserver ressources naturelles et biodiversité en tant que barrières contre la désertification dans les oasis. PADIDZAR va accompagner la création de coopératives, de sociétés de services agricoles et para agricoles. Le programme doit épauler les organisations professionnelles des groupements de producteurs à travers des actions d’encadrement et de conseil.



L'agriculture représente 40% de la population active marocaine. Un secteur atomisé : 70% des exploitations ont une superficie inférieure à 5 hectares. Avant la fin de cette décennie, la température moyenne devrait augmenter de 1,1 à 1,6 degré au Maroc, et les pluies diminuer de 14%. Sur les soixante dernières années, la disponibilité d’eau par habitant a déjà chuté de plus de 71%, plaçant le royaume en dessous du seuil de stress hydrique.