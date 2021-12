1,128 mrd€ d'amende pour Amazon Italie

ITALIE. Autorité administrative indépendante chargée de faire respecter les règles de protection de la concurrence et du marché en Italie, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) vient d'infliger à Amazon une amende de 1,128 mrd€ pour abus de position dominante.Dans un communiqué publié jeudi 9 décembre 2021, elle reproche au géant américain de "porter atteinte aux opérateurs logistique concurrents... en favorisant son propre service logistique auprès des vendeurs actifs sur la plateforme Amazon.it". Il exclue en effet ces derniers "d'avantages essentiels pour obtenir une visibilité et de meilleures perspectives de vente" s'ils n'utilisent pas les services Amazon.Amazon n'en est pas à sa première amende pour infraction aux règles de la concurrence ou pour pour non-respect de la réglementation européenne sur les données privées des internautes. 68,7 M€ en novembre 2021 infligés par l'AGCM , 746 M€ en juillet 2021, cette fois par la CNPD (Commission nationale du pour la protection des données du Luxembourg), 35 M€ en 2020 par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté. France).Amazon s'impose de plus en plus comme le numéro un de la vente sur Internet. Rien qu'en France, le géant américain a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 7,6 mrds€ (+28%), avec 14 500 salariés. La firme est très décriée pour les conditions de travail de son personnel, sa stratégie d'optimisation fiscale (seulement 310 M€ d'impôts payés en France) et sa politique d'hégémonie.