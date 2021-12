1 mrd€ sur la table pour améliorer le volet numérique de l'interconnexion européenne

UE. La Commission européenne a adopté, jeudi 16 décembre 2021, le premier programme de travail du volet numérique du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Il définit "la portée et les objectifs des actions soutenues par l'UE qui sont nécessaires pour améliorer les infrastructures de connectivité numérique de l'Europe sur une période de trois ans", comme le précise un communiqué.



L'institution veut inciter les investissements publics et privés dans ce domaine. Pour amorcer la pompe, elle va donc dégager plus de 1 mrd€ de financements en accompagnement de "projets de connectivité présentant un intérêt commun pour l'UE et au déploiement d'infrastructures à haute performance, sûres, sécurisées et durables, y compris des réseaux gigabits et 5G dans l'ensemble de l'UE", précise la Commission européenne. Cette enveloppe va couvrir la période 2021-2023 et s'intègre dans celle plus globale de 2 mrds€ de ce volet du MIE courant jusqu'en 2027. Le MIE, soutenant les investissements dans les réseaux transeuropéens numériques, de transport et d'énergie, dispose lui d'un montant global de 33,7 mrds€ pour la période 2021-2027.



"Les investissements dans la connectivité transfrontière continueront de jouer un rôle clef dans la transformation de l'Europe et sa compétitivité. L'amélioration des réseaux et des infrastructures permettra aux citoyens et aux entreprises d'Europe d'accéder à de nouveaux emplois, d'être compétitifs sur de nouveaux marchés et de développer leurs activités", commente Margrethe Vestager, vice-présidente pour une Europe adaptée à l'ère du numérique.