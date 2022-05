1 M€ pour aider les jeunes des régions ultrapériphériques françaises, espagnoles et portugaises

Pour Valdis Dombrovskis, "nos régions ultrapériphériques sont peut-être éloignées du continent européen, mais elles sont très importantes pour l'UE, de par la présence d'une population jeune, d'une biodiversité unique et de riches sources d'énergie renouvelables. Ces régions sont également confrontées à de graves problèmes, tels qu'un taux de chômage élevé et une faible production économique, et ont également été durement touchées par la pandémie de coronavirus."



Le vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes souligne également la nécessité de "les aider à exploiter davantage leur potentiel, les institutions de l'UE travaillant en partenariat étroit avec chaque région et chaque État membre concerné afin d'élaborer des stratégies de développement spécifiques au service de la reprise et de la croissance. Cette stratégie met l'accent sur l'aspect social, en améliorant les conditions de vie et en luttant contre la pauvreté; elle soutiendra également les transitions écologique et numérique de ces régions où le problème du prix élevé des denrées alimentaires et de l'énergie a été aggravé par l'agression russe en Ukraine. Elle créera de nouvelles possibilités grâce à un financement spécifique et à un soutien sur mesure pour chacune de ces précieuses régions de l'UE afin de les aider à tirer parti de leurs atouts uniques."



Ces régions ultrapériphériques disposent également d'une localisation stratégique pour les activités spatiales et astrophysiques, de vastes zones économique maritime, d'un potentiel considérable pour poursuivre le développement de secteurs clefs comme l'économie bleue, l'agriculture durable, la recherche ou l'écotourisme. Mais aussi d'une position d'avant-postes de l'UE dans le monde.