1 € = 1 $ et c'est une première depuis la circulation de la devise européenne

UE / ÉTATS-UNIS. Pour la première fois depuis sa création en tant que monnaie en circulation, l'euro s'est trouvé à parité avec le dollar, mardi 12 juillet 2022 au matin. Avant de s'échanger, dès le tout début d'après-midi, à 1,0024 dollar et de remonter, péniblement ) 1,0041 dollar au moment où nous publions cet article.La devise européenne vient de fêter ses vingt ans en janvier 2022. Elle a amorcé un lent déclin par rapport au billet vert à cause de l'inflation galopante, des craintes d'une récession en Europe avec la guerre en Ukraine et particulièrement des risques de coupure des approvisionnements russes en gaz. En maintenance pendant dix jours, le gazoduc Nord Stream 1 ne fournit plus d'hydrocarbure et certains pays de la zone euro, dont principalement l'Allemagne, s'inquiètent de savoir s'il reprendra ses livraisons après le 21 juillet 2022. Dans le cas contraire, les conséquences seraient terribles pour l'économie européenne. Le marché s'inquiète donc d'une possible crise énergétique dans le Vieux-Continent qui entraînerait une récession.Parallèlement, le dollar, traditionnelle valeur refuge, s'est raffermi en gagnant près de 14% depuis le début de l'année grâce à une politique plus agressive de la Réserve fédérale américaine. Avec comme objectif de lutter contre l'inflation, la banque centrale des États-Unis a notamment relevé, mi-juin 2022, ses taux directeurs de trois-quarts de points de pourcentage, soit la plus forte hausse depuis 1994. Dans le même temps, la Banque centrale européenne (BCE) optait, plus prudemment, pour un relèvement de vingt-cinq points de base de ses taux d'intérêt en juillet 2022, mais prévoit une nouvelle hausse en septembre 2022.