1 000 ZESS, Zones Économiques Spéciales et Sécurisées en Méditerranée et en Afrique

Cette étude montre qu’il y a déjà entre 50 et 60 ZES chinoises en Afrique sur un potentiel existant actuellement de 350 zones industrielles africaines de type traditionnel, que les Chinois prônent de transformer en ZES – l’objectif des Chinois semblant être de prolonger leur industrialisation en terre africaine afin de continuer à exporter à bas coût. Si tel est le cas, l’industrie européenne aura du mal à renaître, et l’industrie africaine à naître. Les intérêts industriels des Européens et des Africains se rejoignent donc.