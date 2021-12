Partager MED’INNOVANT : un concours pour construire la ville méditerranéenne durable de demain

Lundi 6 Décembre 2021

Les cinq lauréats de la dixième édition du concours MED’INNOVANT sont Nielsen Concept Mobility, Vooter, Kocliko, Immoblade et Néolithe.



Organisé par l’Établissement Public d'Aménagement Euroméditerranée, le concours MED’INNOVANT a pour vocation d'identifier des porteurs de projets novateurs capables de participer à la construction de la ville méditerranéenne durable de demain. Les cinq lauréats se partagent une dotation globale de 54 000 €. Mais surtout, ils vont pouvoir tester leurs dispositifs sur l’EcoCité Euroméditerranée, bénéficier d'un coup de projecteur médiatique et d'un accompagnement des partenaires du concours (Saint-Gobain Bâtiment Distribution France, Engie, Eiffage Immobilier, CIC, ICI Marseille, Redman, PFactory, Fidal, La Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerranée). MED'INNOVANT se définit comme un accélérateur de start-ups et d'innovations. Il couvre tous les champs de l'urbanisme : aménagement, sol et matériaux, bâtiment, énergie, économie et solidarité urbaine, fourniture d'énergie, déchets. L’EPA Euroméditerranée porte ainsi au cœur de la Métropole Aix-Marseille Provence un modèle de ville durable méditerranéenne, inscrivant les besoins et usages de ceux qui y vivent et y travaillent au centre de sa stratégie de développement.



Soixante-dix candidatures pour l’édition 2021 ont permis de sélectionner douze finalistes puis cinq gagnants à l’issue d’une audition finale devant un jury. Chacun sera accompagné pendant un an par la société dont ils ont relevé le défi et bénéficiera d'un soutient transversal proposé par les autres partenaires associés au concours (accélération, conseil juridique et financier, etc.).





Premier défi remporté par Vooter : Co-concevoir et co-construire les aménagements urbains de demain avec les usagers. Parrain : EPA Euroméditerranée Installée dans l'incubateur INCUB’ESSCA, Vooter propose une solution digitale qui permet d’informer et de consulter les participants à un projet, pour mieux les impliquer dans les décisions collectives.





Second défi remporté par Neolithe : Développer des dispositifs permettant de favoriser l’économie circulaire dans l’aménagement. Parrain : Saint-Gobain Bâtiment Distribution France Avec la « fossilisation », Néolithe réduit les émissions carbones dégagées à l'occasion de l'incinération des matériaux non-recyclables, non-inertes et non-dangereux. Elle les transforme en anthropocite, un granulat utilisable pour la construction de routes ou la fabrication du béton.





Troisième défi remporté par Kocliko : Accompagner les habitats autrement pour réduire l’empreinte énergétique des logements. Parrain : Engie. Kocliko diminue la consommation énergétique et les émissions carbone des bâtiments en individualisant le fonctionnement et les frais de chauffage grâce à un logiciel.





Quatrième défi remporté par IMMOBLADE : Concevoir des bâtiments confortables et bas carbone à un prix accessible pour ses acheteurs. Parrain : Saint-Gobain Bâtiment Distribution France, Eiffage et REDMAN IMMOBLADE utilise des lames brise-soleil en aluminium pour protéger les bâtiments du soleil tout en laissant passer la lumière. Un algorithme détermine l'orientation des lames en fonction de la position du soleil. Avec comme résultat moins de climatisation l'été et moins de chauffage l'hiver.





Cinquième défi remporté par Nielsen Concept Mobility : L’innovation sociale comme levier pour une « ville solidaire » plus résiliente, productive et inclusive. Parrain : ICI Marseille. Avec le Mobilypod, Nielsen Concept Mobility transforme des conteneurs maritimes en abris vélo sécurisés et connectés, pouvant abriter des deux-roues individuels ou en libre-partage. L'usager y accède via une application mobile qui sert à la fois de contrôle d'accès et d'éco-compteur mobilité.





