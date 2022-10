Partager ​Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur moteur de la mobilité France-Italie

Pôle emploi multiplie les initiatives réunissant entreprises, chômeurs et acteurs au service de l'emploi, pour développer les échanges de main d’œuvre entre la France et l'Italie.



Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur conduit de nombreuses expérimentations en matière de mobilité internationale afin de répondre à la diversité des besoins des demandeurs d’emploi. Des actions qui s'inscrivent notamment dans le cadre du projet MA.R.E (MArché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l'Emploi) qui réunit depuis 2019 les acteurs de l’emploi de PACA, de Corse, de Toscane, de Sardaigne, et de Ligurie.



Il s'agit par exemple de mettre en place un réseau opérationnel franco-italien des acteurs de l’emploi pour renforcer le marché du travail sur la zone de coopération. Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé un « Ideathon » en interne afin d'en définir les contours.



Ce réseau transfrontalier regrouperait les acteurs publics et privés qui travaillent pour le retour à l'emploi (placement, entreprise, indemnisation...). Outil de coopération, de parrainage, il pourrait animer une plateforme destinée à mettre en rapport entreprises des cinq régions et demandeurs d'emploi désireux de s'expatrier. Ce système faciliterait les transferts de compétences, de main d’œuvre et limiterait les effets de la concurrence entre nationaux et détachés. Le réseau conduirait des actions phares de détection, la mise en place de politiques d'emploi communes, soutiendrait les secteurs en tension par des actions concertées de recrutement, de formation, de découverte de mobilité, par des webinaires, des échanges.

Développement des compétences. Pour faciliter le matching de l’offre et de la demande, soutenir la reprise économique et les besoins en recrutement des employeurs, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a conduit dans le cadre du projet MA.R.E deux actions expérimentales de développement des compétences, « Passeport Compétences transfrontalier MA.R.E » de septembre 2021 à avril 2022, et « Passeport transfrontalier Soft Skills (compétences douces) d'octobre 2021 à mars 2022 ».



Elles découlent des travaux menés sur le « Vademecum des profils et parcours de formation associés » qui visaient à approfondir les besoins en compétences pour faire face aux transformations à venir des filières « vertes » et « bleues », en France et en Italie. Pôle emploi a proposé à 84 stagiaires des formations innovantes, sur mesure, centrées sur les attentes des entreprises et les opportunités concrètes d’emploi dans les filières vertes et bleues du marché franco-italien.



« Passeport Compétences transfrontalier MA.R.E. » cible la découverte des métiers et des opportunités d’emploi dans les filières vertes et bleues en matière de mobilité franco-italienne. Il s'agit d'une première approche des « soft skills », centrée autour de la posture professionnelle, complétée de formations linguistiques.



« Passeport transfrontalier Soft Skills » constitue l'étape suivante. Il concerne le développement des compétences douces (organisation, autonomie, travail en équipe, etc.) recherchées par les employeurs. Il est axé sur l’évaluation, le renforcement, la validation des soft-skills (le savoir-être professionnel : intelligence relationnelle, capacités de communication...) attendues sur le marché du travail franco-italien. Organisée dans les Alpes Maritimes et le Var, elle a mis en œuvre des outils innovants facilitant les pédagogies actives : plateforme numérique, serious game, réalité virtuelle ou augmentée, expression théâtrale et artistique, studio vidéo...



« Expertises d’avenir »



Ce dispositif pourrait également se déployer sur une nouvelle zone de coopération européenne.



Pour pallier aux difficultés de recrutement nées de l'après crise Covid, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a imaginé « Expertises d’avenir ». Ce dispositif a mobilisé Pôle emploi autour de onze secteurs générateurs d’emplois : agriculture – agroalimentaire, construction-BTP, commerce, énergies, industrie, maritime, numérique, santé - services à la personne, sécurité – défense, hôtellerie – restauration – tourisme, Transport logistique. Il organise un réseau pour chaque secteur, avec des experts Pôle emploi et des acteurs économiques du secteur (fédérations, pôle de compétitivité, etc.). L’objectif est de renforcer la compréhension des besoins et des problématiques pour développer des solutions concrètes et innovantes aux difficultés de recrutementCe dispositif pourrait également se déployer sur une nouvelle zone de coopération européenne.





