İşbank va prêter 127 M$ à des Pme dirigées par des femmes turques

TURQUIE. La Banque européenne pour le développement et la reconstruction (Berd) débloque, mardi 30 aout 2022, une ligne de crédit de 127 M$ à Türkiye İş Bankası (İşbank). L'institution turque va pouvoir rétrocéder cette enveloppe sous forme de prêts à des entreprises locales, sous plusieurs conditions.



Ces crédits ne seront accordés qu'à des Pme dirigées par des femmes. D'autre part, les sommes concernées par les prêts devront seulement couvrir des investissements verts. Les fonds seront ainsi répartis entre les programmes Turkey Woman in Business (TurWiB II) et Turkey Sustainable Energy Finance Facility (TurSEFF III). Les 127 M€ de la Berd permettent au financement prévu de TurSEFF III (350 M€), d'être entièrement souscrit.



Parallèlement, ces Pme bénéficieront d'un partage des risques par l'intermédiaire du Fonds turc de garantie du crédit et du ministère turc du Trésor et des Finances. Les femmes dirigeantes auront également accès à des services de conseil, de mentorat et de mise en réseau. Ce plus "facilitera leur accès au savoir-faire, aux services de développement non financier et aux marchés", indique la Banque européenne dans son communiqué.